زیادہ اسکرین ٹائم آپ کے بچے کو کس طرح متاثر کررہا ہے؟

لندن : ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کے اسکرین ٹائم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہورہا ہے جس کے سبب صحت کے مسائل پیدا ہوسکتے ہپں جو والدین کیلیے لمحہ فکریہ ہے۔
موبائل اسکرین ننھے بچوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے، ماہرین کے مطابق اس عمل سے ان کی بولنے، سیکھنے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہوسکتی ہیں، اسکرین کا وقت نہیں بلکہ اس کا استعمال اصل مسئلہ ہے۔
برطانیہ کے ادارے یونیورسٹی کالج لندن کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق تقریباً چار میں سے تین بچے جن کی عمر صرف 9 ماہ ہے، روزانہ اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض بچے روزانہ تین گھنٹے سے زائد وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔