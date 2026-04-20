الٹرا پراسیس غذاؤں کے زیادہ استعمال سے صحت پر مرتب ہونیوالے 3 سنگین اثرات کا انکشاف

اگر آپ سفید ڈبل روٹی، سوڈا یا ایسے ہی دیگر الٹرا پراسیس غذاؤں کو کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ عادت صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوسکتی ہے۔
واضح رہے کہ الٹرا پراسیس غذائیں تیاری کے دوران متعدد بار پراسیس کی جاتی ہیں اور ان میں نمک، چینی اور دیگر مصنوعی اجزا کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جبکہ صحت کے لیے مفید غذائی اجزا جیسے فائبر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔
الٹرا پراسیس غذاؤں میں ڈبل روٹی، فاسٹ فوڈز، مٹھائیاں، ٹافیاں، کیک، نمکین اشیا، بریک فاسٹ سیریلز، چکن اور فش نگٹس، انسٹنٹ نوڈلز، میٹھے مشروبات اور سوڈا وغیرہ شامل ہیں۔
ان غذاؤں کو متعدد دائمی امراض جیسے امراض قلب، کینسر اور دیگر سے منسلک کیا جاتا ہے۔
کچھ عرصے پہلے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ الٹرا پراسیس غذاؤں کی لت تمباکو جیسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کھانے سے دماغ کو اچھا احساس دلانے والے کیمیکلز کی سطح بڑھتی ہے۔
اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ مقدار میں الٹرا پراسیس غذاؤں کے استعمال سے امراض قلب، موٹاپے، ذیابیطس ٹائپ 2 اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھتا ہے۔
اب نئی تحقیقی رپورٹس میں ان غذاؤں کے استعمال سے جسم پر مرتب ایسے اثرات کا انکشاف کیا گیا ہے جن کے بارے میں اب تک معلوم نہیں تھا۔
مگر حالیہ ہفتوں میں ان غذاؤں کے اثرات کے حوالے سے 3 تحقیقی رپورٹس میں زیادہ تشویشناک اثرات کے بارے میں معلوم ہوا۔
ایک تحقیق جرنل ریڈیولوجی میں شائع تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ الٹرا پراسیس غذاؤں کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے رانوں کے مسلز میں چربی کا ذخیرہ نمایاں حد تک بڑھ جاتا ہے۔
رانوں میں چربی کی زیادہ مقدار سے گھنٹوں کے درد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
محققین نے بتایا کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران موٹاپے اور گھٹنوں کی تکلیف کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور ایسا ممکنہ طور پر غذائی عادات کے باعث ہوتا ہے۔
اسی طرح امریکا کی Tulane یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو افراد الٹرا پراسیس غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ نمایاں حد تک بڑھ جاتا ہے۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ ان غذاؤں کے زیادہ استعمال سے کولہوں کے فریکچر کا خطرہ بڑھتا ہے جبکہ ہڈیوں کی کثافت میں کمی آتی ہے۔
اس تحقیق میں ایک لاکھ 60 ہزار سے زائد افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور دریافت ہوا کہ الٹرا پراسیس غذاؤں کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو کمزور بناتا ہے۔
درحقیقت ان کے نتیجے میں کولہوں کے فریکچر کا خطرہ 10.5 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
ایک اور تحقیق جرنل نیوتریشن اینڈ ہیلتھ میں شائع ہوئی جس میں دریافت کیا گیا کہ الٹرا پراسیس غذاؤں کے زیادہ استعمال سے خواتین میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس تحقیق 2582 خواتین کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور دریافت ہوا کہ ان غذاؤں کا زیادہ استعمال خواتین کی تولیدی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔