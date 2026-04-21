کیا صحت بخش غذا بھی کینسر کا باعث بن سکتی ہے، ماہرین کا تشویشناک انکشاف

واشنگٹن:(ویب ڈیسک) عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحت بخش غذاؤں کا زیادہ استعمال انسان کی مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ایک نئی طبی تحقیق نے اس حوالے سے ایک غیر متوقع پہلو سامنے رکھا ہے۔ تحقیق کے مطابق بعض صورتوں میں پھل اور سبزیاں بھی کینسر کے خطرات سے جڑی ہو سکتی ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 50 سال سے کم عمر ایسے افراد جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، ان میں پھیپھڑوں کے کینسر کے امکانات اُن لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھے گئے جو بڑی مقدار میں بظاہر صحت بخش خوراک استعمال کرتے ہیں۔
اس تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر جورج نیوا کے مطابق یہ نتائج حیران کن ہیں اور صحت سے متعلق کئی نئے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پھل اور سبزیاں عمومی طور پر محفوظ سمجھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔
تحقیق میں نشاندہی کی گئی ہے کہ غیر نامیاتی طریقوں سے اگائی جانے والی زرعی مصنوعات، جیسے پھل، سبزیاں اور اناج، پر کیڑے مار ادویات کی باقیات موجود رہ سکتی ہیں۔ یہ کیمیائی اجزا انسانی جسم میں داخل ہو کر کینسر کے خطرے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت کے شعور رکھنے والے نوجوان، جو زیادہ مقدار میں یہ غذائیں استعمال کرتے ہیں، ممکنہ طور پر اس پوشیدہ خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیڑے مار ادویات کے اجزا جسم میں خاموشی سے اثر انداز ہو کر سنگین بیماریوں کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔
تحقیق کاروں نے اس موضوع پر مزید تفصیلی مطالعے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ کیمیائی مادے انسانی خلیات کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔
ماہرین کی جانب سے عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ خوراک کے انتخاب میں احتیاط برتیں اور پھلوں و سبزیوں کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دھوئیں تاکہ سطح پر موجود مضر کیمیائی باقیات کو کم کیا جا سکے۔ صحت مند زندگی کے لیے صرف متوازن غذا ہی نہیں بلکہ اس کی صفائی بھی بے حد اہم ہے۔