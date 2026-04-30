تازہ تر ین
صحت

کم عمر افراد میں بڑھتے کینسر کی ممکنہ وجہ کی نشاندہی

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ ہے کہ مٹاپا 50 برس سے کم عمر افراد میں بڑھتے ہوئے کینسر کیسز کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔

اگرچہ یہ خیال معاملے کو پوری واضح نہیں کرتا اور اس حوالے مزید شواہد کی ضرورت ہے لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ وزن یا موٹاپا کینسر میں کردار ادا کرتا ہے۔ ایسا ممکنہ طور پر انسولین کی بلند سطح اور جسم میں سوزش کے باعث ہو سکتا ہے۔

 

حالیہ برسوں میں محققین خاص طور پر اس رجحان پر پریشان ہیں کہ نوجوانوں میں کینسر کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جن میں آنتوں اور بیضہ دانی کا کینسر شامل ہیں۔

 

2023 میں انگلینڈ میں 20 سے 49 سال کی عمر کے افراد میں تقریباً 31 ہزار کینسر کیسز سامنے آئے، یعنی اندازاً ہر ہزار میں سے ایک شخص۔

اس کے مقابلے میں 50 سے 79 سال کے افراد میں کیسز کہیں زیادہ (2 لاکھ 44 ہزار) تھے، یعنی ہر 100 میں سے تقریباً ایک۔

کم عمر گروپ میں سب سے زیادہ عام بریسٹ کینسر تھا (8500 کیسز) جبکہ آنتوں کے کینسر کے 3000 اور میلانوما اسکن کینسر کے 2800 کیسز رپورٹ ہوئے۔


   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain