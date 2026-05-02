گرمیوں میں ہونے والی عام غلطیاں، جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں

گرم موسم میں جلد کی دیکھ بھال کے لیے عموماً ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہماری اسکن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔

سورج کی تیز روشنی، پسینہ اور زیادہ نمی گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر جلد کے لیے چیلنجز پیدا کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس موسم میں چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس سے جلد خشک، بیزار یا دھبوں والی محسوس ہو سکتی ہے۔

ذیل میں وہ غلطیاں اور ان سے بچنے کے آسان طریقے دیے جا رہے ہیں:

سن اسکرین استعمال نہ کرنا یا کم لگانا

سب سے عام غلطی یہ ہے کہ لوگ سن اسکرین صرف ساحل یا باہر جاتے وقت لگاتے ہیں، جبکہ روزمرہ معمول میں بھی سورج کی شعاعیں جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ SPF 30 یا اس سے زیادہ سن اسکرین ہر صبح استعمال کریں اور 2 سے 3 گھنٹے بعد دوبارہ لگائیں، خاص طور پر اگر آپ زیادہ پسینے میں ہیں یا پانی کے قریب ہیں۔

موئسچرائزنگ کو نظر انداز کرنا

گرمیوں میں اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جلد پہلے سے ہی نمی سے بھرپور ہے، اس لیے موئسچرائزر کی ضرورت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ پسینے اور سورج کی شدت جلد کی قدرتی نمی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہلکا، آئل فری اور جیل بیسڈ موئسچرائزر استعمال کریں تاکہ جلد تازہ اور ہائیڈریٹڈ رہے۔

زیادہ سخت کلینزر یا اسکرب کا استعمال

گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے اکثر لوگ جلد کو زیادہ صاف کرنے کے لیے سخت کلینزر یا روزانہ اسکرب استعمال کرتے ہیں۔

 

یہ جلد کی قدرتی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور خشکی یا خارش پیدا کر سکتا ہے۔ روزانہ ہلکے کلینزر اور ہفتے میں ایک یا 2 بار ہلکا اسکرب کافی ہے۔


اہم خبریں
نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبہ، 80 فیصد تعمیراتی کام مکمل
اسلام آباد میں رواں برس اب تک کتنے سرچ آپریشنز ہوئے؟ تفصیلات سامنے آگئیں
عید الاضحیٰ؛عارضی مکینیکل جھولوں کی تنصیب پر پابندی عائد
لاہور میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، خاتون اور 2 بچے قتل، ملزم نے خودکشی کر لی
ایئربلیو نے لاہور سے باکو کیلئے پروازوں کا آغاز کردیا
ایک لیٹر پیٹرول پر 153 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 116 روپے ٹیکسز اور منافع جات کی وصولی کا انکشاف
لاہور میں گلبرگ کالج کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ
تنخواہوں میں 7اورپنشن میں5فیصداضافے کاامکان
2سے 4 مئی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی
ایل این جی ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہوگئی ؛ اویس لغاری
نہر میں ڈوب کر 2بھائیوں سمیت 3نوجوان جاں بحق
پنجاب حکومت کا فلم سٹی اتھارٹی کے قیام فیصلہ،ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا خیر مقدم
مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان
کراچی پولیس کی کارروائی، سویابین آئل چوری کرنیوالے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار
باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں، غیرمسلم کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی: بھارتی اداکارہ
فارن فنڈنگ کیس: عمران خان کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ، چالان پھر پیش نہ ہوسکا





دلچسپ و عجیب
فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ
