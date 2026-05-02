گرمیوں میں ہونے والی عام غلطیاں، جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں

گرم موسم میں جلد کی دیکھ بھال کے لیے عموماً ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہماری اسکن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔
سورج کی تیز روشنی، پسینہ اور زیادہ نمی گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر جلد کے لیے چیلنجز پیدا کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس موسم میں چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس سے جلد خشک، بیزار یا دھبوں والی محسوس ہو سکتی ہے۔
ذیل میں وہ غلطیاں اور ان سے بچنے کے آسان طریقے دیے جا رہے ہیں:
سن اسکرین استعمال نہ کرنا یا کم لگانا
سب سے عام غلطی یہ ہے کہ لوگ سن اسکرین صرف ساحل یا باہر جاتے وقت لگاتے ہیں، جبکہ روزمرہ معمول میں بھی سورج کی شعاعیں جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ SPF 30 یا اس سے زیادہ سن اسکرین ہر صبح استعمال کریں اور 2 سے 3 گھنٹے بعد دوبارہ لگائیں، خاص طور پر اگر آپ زیادہ پسینے میں ہیں یا پانی کے قریب ہیں۔
موئسچرائزنگ کو نظر انداز کرنا
گرمیوں میں اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جلد پہلے سے ہی نمی سے بھرپور ہے، اس لیے موئسچرائزر کی ضرورت نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ پسینے اور سورج کی شدت جلد کی قدرتی نمی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہلکا، آئل فری اور جیل بیسڈ موئسچرائزر استعمال کریں تاکہ جلد تازہ اور ہائیڈریٹڈ رہے۔
زیادہ سخت کلینزر یا اسکرب کا استعمال
گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے اکثر لوگ جلد کو زیادہ صاف کرنے کے لیے سخت کلینزر یا روزانہ اسکرب استعمال کرتے ہیں۔
یہ جلد کی قدرتی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور خشکی یا خارش پیدا کر سکتا ہے۔ روزانہ ہلکے کلینزر اور ہفتے میں ایک یا 2 بار ہلکا اسکرب کافی ہے۔