والدین گھربیٹھے ب فارم بنوا سکیں گے، نادرا نے نئے ضابطے بنا دیئے

والدین گھر بیٹھے پاک آئی ڈی ایپلیکیشن کے ذریعے بھی ب فارم بنواسکیں گے،نادرا نے ب فارم کیلئے نئے ضابطے بنا دیئے۔
نادرا ضوابط کےمطابق پیدائش سے تین سال کی عمر کےبچےکیلئےتصویرکی ضرورت نہیں ہوگی تاہم عمر جیسے ہی تین سال سے بڑھتی ہےتو ب فارم بنانے کیلئے تصویرکو لازمی قراردیدیا گیا ہے۔
دس سال سےاٹھارہ سال کی عمرتک پہنچنے سےقبل ب فارم کیلئے تصویر،فنگر پرنٹس اور آئرس یعنی نادرا کےآئی بائیومیٹرک تصدیقی نظام سے تصدیق کرانا لازم ہے۔
والدین کےمطابق تعلیمی ادارےامتحانات کیلئے ب فارم طلب کرتےہیں،والدین نادرا سنٹروزٹ کرنے کیساتھ ساتھ موبائل ایپ پاک آئی ڈی کےذریعےگھربیٹھے بھی ب فارم بنواسکتے ہیں