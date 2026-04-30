آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان

محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

1آزاد جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے مگر مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔

بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم ہے، صوبے کے جنوبی اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا، سبی میں درجہ حرارت 45 اور تربت میں 46 ڈگری پر پہنچ چکا ہے۔

کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دن میں مطلع صاف اور موسم گرم رہنے کا امکان ہے، محکمۂ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور نواب شاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

اس کے علاوہ سکرنڈ میں 45، دادو، لسبیلہ ، موہنجو داڑو 44، حیدر آباد، سکھر 42، ملتان، ساہیوال 38، کراچی 35،لاہور 34، اسلام آباد، پشاور 33،کوئٹہ، مظفر آباد 30 اور گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔


حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!
سونے کی قیمتوں میں بحالی، ڈالر کمزور مگر مہنگائی کے خدشات برقرار
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی بالکل غلط ہے، شاہد خاقان
روزگار کے بہترین مواقع : پاکستانی ان 10 ممالک میں سے انتخاب کریں
سندھ بھر میں بورڈز امتحانات میں میگا کرپشن کا انکشاف، بھاری رقوم کے عوض ہزاروں طلبہ کے نتائج تبدیل
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل
سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، موسم خوشگوار، آج بھی بارش کا امکان
“اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا”، ساس کے ہاتھوں سابق ملکہ حسن کا قتل
لیپ ٹاپ کی رفتار تیز رکھنے کے پانچ طریقے
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر





