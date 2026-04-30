20 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک قرض ! شہریوں کیلئے بڑی خبر آ گئی

حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی رہائشی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے شہریوں کو آسان اقساط پر اپنا گھر بنانے اور خریدنے کے لیے ایک بڑے قرضی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔

 

بلڈر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی کے مطابق اس منصوبے کے تحت شہریوں کو 20 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا قرض فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ذاتی گھر کی تعمیر یا خریداری کر سکیں۔

 

انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں اس اسکیم کے تحت 50 ہزار گھروں کے لیے قرض فراہم کیا جائے گا  جبکہ آئندہ اس کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔

 

منصوبے کے مطابق قرض کی ادائیگی 10 سے 20 سال تک کی آسان ماہانہ اقساط میں کی جا سکے گی جس سے متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کو سہولت ملے گی۔

 

 

محسن شیخانی نے مزید کہا کہ بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرض کی درخواستوں کا پراسس 15 دن کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو فوری سہولت فراہم کی جا سکے۔

 

انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ گھروں کی کمی ہے جس کے پیش نظر اس منصوبے کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔


حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!
سونے کی قیمتوں میں بحالی، ڈالر کمزور مگر مہنگائی کے خدشات برقرار
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی بالکل غلط ہے، شاہد خاقان
روزگار کے بہترین مواقع : پاکستانی ان 10 ممالک میں سے انتخاب کریں
سندھ بھر میں بورڈز امتحانات میں میگا کرپشن کا انکشاف، بھاری رقوم کے عوض ہزاروں طلبہ کے نتائج تبدیل
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل
سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، موسم خوشگوار، آج بھی بارش کا امکان
“اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا”، ساس کے ہاتھوں سابق ملکہ حسن کا قتل
لیپ ٹاپ کی رفتار تیز رکھنے کے پانچ طریقے
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر





