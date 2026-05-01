تازہ تر ین
پاکستان

آج عمران خان کی ناحق قید کو ایک ہزار دن مکمل ہوگئے: سلمان اکرم راجہ

لاہور:پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ  آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ناحق قید کو ایک ہزار دن مکمل ہوگئے،  پاکستان کی دھرتی کو آج غریب کے لیے تنگ کردیا گیا۔

لاہور  میں یوم مزدور پر حقوق خلق پارٹی نے  پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا جس میں  اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی،  اسد قیصر ، سلمان اکرم راجہ اور دیگر شریک ہوئے۔

اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے پریس کلب کے باہر مظاہرے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مزدوروں کو منظم نہیں کیا۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرکے پارٹیاں بنائی جارہی ہیں، بانی پی ٹی آئی نے کوئی گناہ نہیں کیا ،جیل میں نہیں ہونا چاہیے، جو طاقتیں آئین کی مخالفت کریں گے ان کے خلاف صف آرا ہونا ہے، پاکستان کو چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین سب کے لیے ہو۔

تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ  آج بانی پی ٹی آئی کی ناحق قید کو ایک ہزار دن مکمل ہوگئے، پاکستان کی دھرتی کو آج غریب کے لیے تنگ کردیا گیا۔

سلمان اکرم نے کہا کہ کورونا آیا تو بانی پی ٹی آئی نے کہا مزدور کو بے روزگار نہیں کروں گا،  عمران خان نے مزدوروں کے لیے صحت کارڈ دیا،  مزدور کو وہ اجرت ملنی چاہیے جو اس کاحق ہے،  ہماری جدوجہد انصاف ، مزدور اور کسان کے لیے ہے۔

سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزدور کے لیے اپنے بچوں کو دو وقت روٹی دینا مشکل ہوگیا ہے، پنجاب میں اس مرتبہ گندم کے کسان رل گئے ہیں۔

اسد قیصر نے کہاکہ بانی پی ٹی آئی انتقام کی وجہ سے جیل میں ہیں، آپ نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔


اہم خبریں
لاہور میں گلبرگ کالج کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ
تنخواہوں میں 7اورپنشن میں5فیصداضافے کاامکان
2سے 4 مئی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی
ایل این جی ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہوگئی ؛ اویس لغاری
نہر میں ڈوب کر 2بھائیوں سمیت 3نوجوان جاں بحق
پنجاب حکومت کا فلم سٹی اتھارٹی کے قیام فیصلہ،ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا خیر مقدم
مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان
کراچی پولیس کی کارروائی، سویابین آئل چوری کرنیوالے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار
باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں، غیرمسلم کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی: بھارتی اداکارہ
فارن فنڈنگ کیس: عمران خان کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ، چالان پھر پیش نہ ہوسکا
گوگل کروم میں سکیورٹی مسائل کو ختم کرنے کیلئے نئی اپ ڈیٹ جاری
پان، سگریٹ اور نسوار کی فروخت اور استعمال پر پابندی
کل سے پیٹرول پمپس پر پانچ دن کی ہڑتال سے متعلق پمپ مالکان کا بیان سامنے آگیا
رجب بٹ کی نامناسب ویڈیو پر رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز کی شدید تنقید، بے شرم کہہ دیا
موٹر سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع کا فیصلہ
اےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع





دلچسپ و عجیب
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ
مئی میں بلیو مون کا نظارہ کب ہوگا؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain