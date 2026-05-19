4,500 کلومیٹر سائیکل پر طے کر کے بیلجین نوجوان حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا

بیلجیم سے تعلق رکھنے والے نوجوان انس الرزقی کا سائیکل پر حج کا تاریخی سفر: عزم و استقلال کی نئی مثال قائم
بروکسل / مکہ مکرمہ: ایمان کا جذبہ سچا ہو تو منزل جتنی بھی کٹھن ہو، راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے بیلجیم سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ مسلم نوجوان انس الرزقی نے، جنہوں نے سال 2025 کے متبادل اور یادگار ترین حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سائیکل پر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے عزم، ہمت اور عقیدت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ انس الرزقی نے محض اپنے شوق اور ایمانی جذبے کے بل بوتے پر بیلجیم سے مکہ مکرمہ تک کا 4,500 کلومیٹر طویل اور صبر آزما سفر سائیکل پر مکمل کیا۔
رمضان المبارک میں سفر کا آغاز اور کٹھن مراحل: انس الرزقی نے اپنے اس مقدس اور تاریخی سفر کا آغاز ماہِ رمضان کے مبارک مہینے میں کیا۔ شدید موسمی تبدیلیوں اور روزے کی حالت کے باوجود، ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ وہ روزے کی حالت میں روزانہ تقریباً 100 کلومیٹر تک سائیکل چلاتے تھے، جو کہ بذاتِ خود ایک جسمانی اور ذہنی امتحان تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد، وہ رات کے قیام کے لیے کسی بھی قریبی علاقے کی مسجد کا رخ کرتے، جہاں وہ نہ صرف آرام کرتے بلکہ اگلی صبح کے سفر کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار بھی کرتے۔
13 ممالک کا سفر اور تنہا مہم جوئی: تین ماہ سے زائد عرصے پر محیط اس کٹھن اور تنہا مہم کے دوران انس الرزقی نے جغرافیائی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جرمنی، آسٹریا، اٹلی، اور بوسنیا و ہرزیگووینا سمیت یورپ اور مشرقِ وسطیٰ کے 13 مختلف ممالک کا سفر کیا۔ ان کا یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ مختلف ثقافتوں اور لوگوں سے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی بنا۔
سعودی سرحد پر فقید المثال استقبال: مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے انس الرزقی بالاخر اردن کے راستے سعودی عرب کی ‘حالتِ عمار’ نامی سرحدی چوکی پر پہنچے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہاں کے حکام، سیکورٹی اہلکاروں اور مقامی شہریوں نے ان کا انتہائی پُرتپاک اور فقید المثال استقبال کیا۔ انس الرزقی کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور روایتی عربی قہوے اور کھجوروں سے ان کی تواضع کی گئی۔
سعودی حکام نے نوجوان کے اس بے مثال جذبے کی پذیریائی کرتے ہوئے ان کے مکہ مکرمہ کے سفر اور مناسکِ حج کی ادائیگی کے لیے تمام تر ضروری اور وی آئی پی سہولیات فوری طور پر فراہم کیں، تاکہ وہ اپنے زندگی کے سب سے بڑے خواب کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پورا کر سکیں۔ انس الرزقی کا یہ سفر دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعلِ راہ ہے کہ سچی لگن ہو تو کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔