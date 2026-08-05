سابق بنگلادیشی وزیراعظم شیخ حسینہ نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا

ڈھاکا: بنگلادیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں سال دسمبر میں وطن واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہیں، حالانکہ انہیں اپنے ملک میں متعدد مقدمات اور قانونی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر عدالت میں پیش ہوں گی اور قانونی عمل کا سامنا کریں گی۔
بھارت میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والی شیخ حسینہ نے نئی دہلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ وہ ہر حال میں بنگلادیش واپس جائیں گی، چاہے انہیں گرفتاری یا دیگر قانونی نتائج کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے حامیوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔
شیخ حسینہ نے اپنی جماعت عوامی لیگ پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ سیاسی کارکنوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے اپنے خلاف عائد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا۔
دوسری جانب موجودہ بنگلادیشی حکومت کا مؤقف ہے کہ شیخ حسینہ کے خلاف قانونی کارروائیاں قانون کے مطابق جاری ہیں۔ حکومت اس سے قبل بھارت سے ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر چکی ہے، تاہم بھارت نے اب تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔