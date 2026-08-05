بروک لیسنر نے پیشہ ورانہ ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

ریسلنگ کی دنیا کے سب سے طاقتور اور مشہور ناموں میں شمار ہونے والے بروک لیسنر نے پروفیشنل ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ "دی بیسٹ اِنکارنیٹ” کے نام سے مشہور لیسنر نے اپنے شاندار کیریئر کا اختتام کرتے ہوئے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔
بروک لیسنر نے ڈبلیو ڈبلیو ای میں کئی عالمی اعزازات جیتے، رائل رمبل جیسے بڑے مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی زبردست طاقت و جارحانہ انداز سے ریسلنگ شائقین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔ وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کے ساتھ ساتھ یو ایف سی میں بھی تاریخ رقم کر چکے ہیں، جہاں وہ ہیوی ویٹ چیمپئن بننے میں کامیاب رہے۔
لیسنر کا آخری مقابلہ سمرسلام میں اوبا فیمی کے خلاف ہوا، جس کے بعد انہوں نے ریسلنگ رنگ سے دور ہونے کا فیصلہ کیا۔ 49 سالہ اسٹار نے کہا کہ اب وہ اپنی فیملی اور ذاتی زندگی پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔
بروک لیسنر کا نام ہمیشہ ریسلنگ کی تاریخ کے عظیم ترین ستاروں میں شامل رہے گا، جنہوں نے دو دہائیوں سے زائد عرصے تک شائقین کو یادگار لمحات فراہم کیے۔