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    طلاق کے بعد اپنی بیٹی کی پرورش کے لئے مجھے خود مختار بننا پڑا، تا کہ اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں !۔۔ (شرمین علی)

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    میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا تو مجھے خود کو پریکٹیکل فیلڈ میںلانا پڑا، میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی تو میری تعلیم بھی بہت کم تھی، اس لیے پہلے کپڑوں اور ہوم ڈیکور کا کام کیا،پھر شوبز میں قدم رکھا، شروع میں میری فیملی راضی نہیں تھی مگرآہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ گئے کہ ایک تو میں خود مختار بن گئی ہوں دوسرا میں اس کام میں خوش ہوں

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