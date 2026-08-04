اسرائیل نے چار دن میں لبنانی فضائی حدود کی 125 بار خلاف ورزی کی، اقوام متحدہ

اقوام متحدہ کی لبنان میں تعینات عبوری امن فورس (یونیفل) نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ جمعرات سے اتوار کے درمیان اسرائیل نے لبنان کی فضائی حدود کی 125 بار خلاف ورزی کی۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران اسرائیلی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود میں مجموعی طور پر 418 گھنٹوں سے زائد پروازیں کیں۔
یونیفل کا کہنا ہے کہ یہ تمام پروازیں اپریل میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ریکارڈ کی گئیں، جس کا مقصد سرحدی کشیدگی میں کمی لانا اور دونوں فریقوں کے درمیان امن برقرار رکھنا تھا۔
اقوام متحدہ کے امن مشن نے ان مسلسل فضائی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
یونیفل نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ جنوبی لبنان میں صورتِ حال کی نگرانی، امن کے قیام اور جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے گا، جبکہ عالمی برادری سے بھی خطے میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔