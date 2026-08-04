اسلام آباد میں 11.9 ارب روپے کی لاگت سے پہلے 35 ہزار نشستوں والے کرکٹ اسٹیڈیم کے منصوبے پر کام تیز

اسلام آباد میں 35 ہزار شائقین کی گنجائش والے پہلے بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے 11.9 ارب روپے کے منصوبے پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ جدید اسٹیڈیم وفاقی دارالحکومت میں کرکٹ کے فروغ اور عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
حکام کے مطابق اسٹیڈیم جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا اور اسے اس انداز میں تعمیر کیا جائے گا کہ یہاں قومی اور بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کی میزبانی باآسانی کی جا سکے۔ اس منصوبے سے پاکستان کے کھیلوں کے انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنانے میں بھی مدد ملے گی۔
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ تعمیراتی مرحلے کے دوران ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد سیاحت، ہوٹل انڈسٹری، مقامی کاروبار اور معیشت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔
یہ منصوبہ حکومت کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد کھیلوں کے فروغ، نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اسلام آباد کو قومی و بین الاقوامی کھیلوں کی میزبانی کے لیے ایک نمایاں مرکز بنانا ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کو وفاقی دارالحکومت میں کرکٹ کی ترقی کے لیے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔