کربلا میں اربعین 2026 میں 2 کروڑ سے زائد زائرین کی شرکت

عراق کے مقدس شہر کربلا میں اربعین 2026 کے موقع پر دنیا کے سب سے بڑے سالانہ مذہبی اجتماعات میں سے ایک منعقد ہو رہا ہے، جس میں 2 کروڑ سے زائد زائرین شریک ہو چکے ہیں۔ عراق سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند حضرت امام حسینؑ کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا پہنچ رہے ہیں۔
اربعین کی مناسبت سے بڑی تعداد میں زائرین نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کر رہے ہیں، جو اس عظیم روحانی سفر کی ایک اہم روایت سمجھی جاتی ہے۔ راستے بھر میں مقامی رضاکار اور مواکب زائرین کے لیے خوراک، پانی، رہائش اور طبی امداد سمیت مختلف سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
عراقی حکومت نے زائرین کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں، جبکہ ٹریفک اور ہنگامی امدادی منصوبے بھی نافذ کیے گئے ہیں تاکہ لاکھوں زائرین کی آمدورفت کو محفوظ اور منظم بنایا جا سکے۔
اربعین کا یہ عظیم اجتماع حضرت امام حسینؑ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حق، انصاف، صبر، ایثار اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے آفاقی پیغام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔