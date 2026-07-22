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    عمران خان سے مذاکرات جاری، نبیل گبول کا بڑا دعویٰ

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    عمران خان کیساتھ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اور کافی حد تک ہو بھی چکی ہے اڈیالہ جیل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں عمران خان کی گارنٹی کی وجہ سے چیزیں Delay ہوئی ہیں کچھ کا من دوستوں کے ذریعے چیزیں چل رہی ہیں حکومتی اتحادی نبیل گبول کا بڑا دعویٰ

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