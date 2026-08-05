ہاکی ورلڈ کپ 2026: نیدرلینڈز، بیلجیم اور پاکستان نے اپنے اپنے قومی اسکواڈز کا اعلان کر دیا

ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے لیے نیدرلینڈز، بیلجیم اور پاکستان نے اپنے اپنے قومی اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ 15 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹیلوین اور بیلجیم کے شہر واور میں کھیلا جائے گا، جہاں دنیا کی بہترین ٹیمیں عالمی ٹائٹل کے لیے مدمقابل ہوں گی۔
بیلجیم کے ہیڈ کوچ شین میکلوڈ نے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں تجربہ کار گول کیپر ونسنٹ واناش، اسٹار ڈریگ فلکر الیگزینڈر ہینڈرکس، آرتھر وان ڈورن، وکٹر ویگنیز، ٹام بون، نیلسن اونانا اور تھیبو اسٹاک بروکس سمیت کئی نمایاں کھلاڑی شامل ہیں۔ کوچ کے مطابق ٹیم میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں کا متوازن امتزاج موجود ہے۔
میزبان نیدرلینڈز نے بھی اپنی مضبوط ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھی ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی ٹیم عالمی ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھا کر ماضی کی کامیابیوں کو دہرانے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔
ورلڈ کپ کے میچز کے شیڈول اور گروپس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، جس کے بعد تمام ٹیموں نے اپنی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل کر دی ہیں۔ شائقین کو توقع ہے کہ نیدرلینڈز، بیلجیم اور پاکستان سمیت دیگر بڑی ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔