مکہ مکرمہ دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے شہروں میں پانچویں، مدینہ منورہ ساتویں نمبر پر

سعودی عرب نے مذہبی سیاحت کے شعبے میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے عالمی درجہ بندی میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ دنیا کے سب سے زیادہ بین الاقوامی زائرین وصول کرنے والے شہروں میں پانچویں جبکہ مدینہ منورہ ساتویں نمبر پر آ گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق 2025 کے دوران سعودی عرب میں بیرونِ ملک سے 1 کروڑ 95 لاکھ سے زائد زائرین اور حجاج کرام پہنچے، جن میں 1 کروڑ 80 لاکھ 30 ہزار عمرہ زائرین اور 15 لاکھ حج زائرین شامل تھے۔ 2022 کے مقابلے میں عمرہ زائرین کی تعداد میں 114 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو سعودی وژن 2030 کے اہداف کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ اعداد و شمار "ضیوف الرحمن (Guests of God) سروس پروگرام” کی 2025 کی سالانہ رپورٹ میں جاری کیے گئے، جس میں بتایا گیا کہ حرمین شریفین میں جدید انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل سہولیات، تیز رفتار ٹرانسپورٹ، اور زائرین کی خدمت کے بہتر انتظامات نے مذہبی سیاحت کو نمایاں فروغ دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی ﷺ میں واقع روضۂ رسول ﷺ پر 2025 کے دوران 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد نے حاضری دی، جبکہ حج اور عمرہ زائرین کی اطمینان کی شرح بھی غیر معمولی رہی۔ حکومت نے زائرین کی خدمت کے لیے درجنوں نئے منصوبے مکمل کیے اور ہزاروں رضاکاروں نے بھی خدمات انجام دیں۔
ماہرین کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب مذہبی سیاحت کو مزید وسعت دینے اور ہر سال کروڑوں زائرین کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل سرمایہ کاری کر رہا ہے۔