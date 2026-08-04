پی سی بی نے 2026-27 کے ڈومیسٹک سیزن سے واپڈا اور ساحر ایسوسی ایٹس کو خارج کر دیا

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے 2026-27 کے ڈومیسٹک سیزن کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے واپڈا اور ساحر ایسوسی ایٹس کو پریذیڈنٹس ٹرافی (فرسٹ کلاس) اور پریذیڈنٹس کپ (لسٹ اے) سے خارج کر دیا ہے۔ ان دونوں ٹیموں کی جگہ او جی ڈی سی ایل (OGDCL) اور کنگزمین اکیڈمی کو شامل کیا گیا ہے۔
پی سی بی کے مطابق واپڈا اور ساحر ایسوسی ایٹس بورڈ کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے قواعد و ضوابط اور مقررہ مالی شرائط پر پورا نہیں اتر سکے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ادارے مقررہ آخری تاریخ تک 1.5 کروڑ روپے کی لازمی شرکت فیس بھی جمع نہ کرا سکے، جس کے بعد انہیں مقابلوں سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ فیصلہ اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ واپڈا گزشتہ سیزن کی پریذیڈنٹس ٹرافی کی دفاعی چیمپئن ٹیم تھی، جبکہ ساحر ایسوسی ایٹس نے حالیہ برسوں میں عمدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں اپنی جگہ بنائی تھی۔
پی سی بی کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں شفافیت، مالی نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ معیار کو بہتر بنانے کے لیے نئے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بورڈ کے مطابق صرف وہی ادارے گریڈ ون مقابلوں میں شرکت کر سکیں گے جو تمام انتظامی اور مالی تقاضے مکمل کریں گے۔
اس فیصلے کے بعد آئندہ 2026-27 کے ڈومیسٹک سیزن میں او جی ڈی سی ایل اور کنگزمین اکیڈمی پہلی مرتبہ ان دونوں بڑے ٹورنامنٹس میں حصہ لیں گے، جبکہ واپڈا اور ساحر ایسوسی ایٹس کی واپسی کا انحصار مستقبل میں پی سی بی کی شرائط پوری کرنے پر ہوگا۔