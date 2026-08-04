بابر اعظم اس دہائی میں بین الاقوامی کرکٹ میں 1,000 چوکے لگانے والے پہلے بلے باز بن گئے

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے ایک اور شاندار سنگ میل عبور کرتے ہوئے 2020 کی دہائی میں بین الاقوامی کرکٹ میں 1,000 چوکے مکمل کرنے والے پہلے بلے باز ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ یہ منفرد ریکارڈ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جاری سیریز کے دوران قائم کیا۔
بابر اعظم نے یہ کارنامہ ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی20 انٹرنیشنل فارمیٹس میں لگائے گئے چوکوں کی مجموعی تعداد کے ذریعے حاصل کیا۔ ان کی مستقل مزاجی، شاندار ٹائمنگ اور کور ڈرائیو دنیا بھر کے کرکٹ شائقین میں بے حد مقبول ہیں، اور یہی خوبیاں انہیں اس تاریخی سنگ میل تک لے کر آئیں۔
اس کامیابی کے ساتھ بابر اعظم نے موجودہ دہائی میں بین الاقوامی کرکٹ کے نمایاں بلے بازوں میں اپنی برتری مزید مستحکم کر دی۔ وہ پہلے ہی پاکستان کی جانب سے متعدد بیٹنگ ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں اور تینوں فارمیٹس میں مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔
کرکٹ شائقین، سابق کھلاڑیوں اور تجزیہ کاروں نے بابر اعظم کی اس تاریخی کامیابی پر انہیں مبارک باد پیش کرتے ہوئے اسے پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک قابلِ فخر لمحہ قرار دیا۔