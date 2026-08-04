یو ایف سی فائٹر ایلین ناسیمنٹو 34 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

برازیل سے تعلق رکھنے والے یو ایف سی فلائی ویٹ فائٹر ایلن (آلن) ناسیمنٹو 34 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یو ایف سی نے ان کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں نیند کے دوران بے ہوش پائے گئے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کی موت ممکنہ طور پر دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوئی۔ طبی عملے کی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہ جا سکا۔
ایلن ناسیمنٹو برازیل کے معروف Chute Boxe Diego Lima جم سے وابستہ تھے اور سابق یو ایف سی چیمپئن چارلس اولیویرا کے ساتھی بھی رہے۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ ایم ایم اے کیریئر میں 22 فتوحات اور 7 شکستوں کا ریکارڈ بنایا، جبکہ یو ایف سی میں ان کا ریکارڈ 4 فتوحات اور 2 شکستیں رہا۔
ان کی آخری فائٹ جون 2026 میں ہوئی تھی، جس میں انہیں مچ ریپوسو کے خلاف سخت مقابلے کے بعد اسپلٹ ڈسیژن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناسیمنٹو اپنی شاندار گراؤنڈ گیم اور سبمیشن مہارت کے باعث ایم ایم اے حلقوں میں خاصی شہرت رکھتے تھے۔
ناسیمنٹو کی اچانک وفات پر یو ایف سی، ساتھی فائٹرز اور دنیا بھر کے ایم ایم اے مداحوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سابق چیمپئن چارلس اولیویرا سمیت متعدد معروف فائٹرز نے انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خوش اخلاقی کو یاد کیا۔