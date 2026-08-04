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    پاکستان کا ایران کے ساتھ دوطرفہ تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف

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    پاکستان اور ایران کے درمیان دوطرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر لیا گیا ہے۔ دونوں ممالک اقتصادی تعاون کو فروغ دینے، سرحدی تجارت میں بہتری اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
     

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