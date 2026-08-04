پاکستان ویمنز ٹیم نے سری لنکا کا دورہ تیسرے ٹی20 میں فتح کے ساتھ اختتام کیا

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف تین میچوں پر مشتمل ٹی20 سیریز کا اختتام شاندار انداز میں کرتے ہوئے تیسرے اور آخری ٹی20 انٹرنیشنل میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس فتح کے ساتھ گرین شرٹس نے دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کیا اور آخری میچ میں بہترین آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں عمدہ کھیل پیش کیا، جس کی بدولت ٹیم نے میزبان سری لنکا پر برتری حاصل کی۔ کھلاڑیوں کی منظم کارکردگی اور ٹیم ورک نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
اگرچہ سیریز کا مجموعی نتیجہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا، تاہم آخری میچ میں کامیابی نے پاکستان ویمنز ٹیم کے اعتماد میں اضافہ کیا اور دورے کا اختتام مثبت انداز میں ہوا۔
ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ فتح مستقبل کی بین الاقوامی سیریز اور ٹورنامنٹس کے لیے ٹیم کے حوصلے بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔