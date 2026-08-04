اسرائیل نے چار دن میں لبنانی فضائی حدود کی 125 بار خلاف ورزی کی، اقوام متحدہ

اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے صرف چار دن کے دوران لبنان کی فضائی حدود کی 125 مرتبہ خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ کی امن فوج یونفِل (UNIFIL) نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز کی پروازیں لبنان کی فضائی حدود میں ریکارڈ کی گئیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ خلاف ورزیاں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے باوجود سامنے آئیں۔ اقوام متحدہ نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کریں اور طے شدہ معاہدوں کی پاسداری کریں۔
یونفِل نے کہا کہ لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں اور اس سے سرحدی صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔
دوسری جانب اسرائیل کا مؤقف ہے کہ وہ اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور دفاعی اقدامات کرتا ہے، جبکہ لبنان اور حزب اللہ ماضی میں اسرائیلی فضائی سرگرمیوں کو خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جانب سے یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے اور لبنان و اسرائیل کے درمیان سرحدی صورتحال پر عالمی برادری کی نظریں مرکوز ہیں۔