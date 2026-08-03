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    آزاد کشمیر میں دھاندلی وفاقی حکومت کی اُلٹی گنتی شروع: شرجیل میمن

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    وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا آغاز ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور عوام کے مینڈیٹ کا مکمل احترام کیا جائے۔

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