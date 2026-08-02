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    جنوبی کوریا میں تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ، پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گی

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    جنوبی کوریا میں ایک صدی سے زائد عرصے بعد تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک کے محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر کے باعث درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس نے شدید موسمی حالات کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔

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