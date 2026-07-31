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    اپنے بل بوتے پر کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے اور بات کر رہے ہیں نئے صوبوں و انتظامی یونٹس کی:اسمہ نواز کا ٹوئٹ

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    نواز شریف کی بیٹی اسمہ نواز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس” پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی یونین کونسل کا انتخاب بھی نہیں جیت سکتے، وہ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک اور پوسٹ میں پاکستان کرکٹ کے نظام پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے استفسار کیا کہ آیا ملکی کرکٹ کا نظام درست کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ ان کی دونوں پوسٹس سوشل میڈیا پر زیرِ بحث ہیں جہاں صارفین مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔

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