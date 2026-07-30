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    کربلا میں اربعین موکب کے قریب امریکی فضائی حملہ

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    بدھ کی صبح کربلا–بغداد شاہراہ پر چیک پوسٹ 45 کے قریب اربعین زائرین کی خدمت کرنے والے ایک موکب کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی عرب نے ایران سے منسلک گروہوں کے خلاف عراق میں مشترکہ کارروائیوں کی تصدیق کی ہے، جنہیں امریکی افواج اور سعودی توانائی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد انجام دیا گیا۔

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