Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    ثاقب چدھڑ کا عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ طوبیٰ انور کو آئی فون گفٹ کرنے کی پیشکش

    By

    ثاقب چدھڑ کی جانب سے عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ کو آئی فون تحفے میں دینے کی مبینہ پیشکش سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ اس خبر پر صارفین کی جانب سے مختلف ردِعمل سامنے آ رہے ہیں، تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی۔

    Keep Reading