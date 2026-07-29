ایران حملے کی تصدیق، امریکی تیل کی قیمتوں میں تیزی

ایران حملے کی تصدیق کے بعد امریکی تیل کی قیمتوں میں اضافہ
امریکی فوج کی جانب سے ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کی تصدیق کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی۔ امریکی آئل فیوچرز میں 4 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا اور قیمتیں 82 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔
مارکیٹ میں یہ اضافہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات کے باعث ہوا۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ خطے میں فوجی تنازع بڑھنے سے تیل کی ترسیل، خصوصاً اہم سمندری راستوں پر دباؤ آ سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ عالمی توانائی مارکیٹ کا ایک اہم مرکز ہے۔