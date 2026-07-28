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    ریان ٹن ڈوشیٹ بھارت کے اسسٹنٹ کوچ کے عہدے سے مستعفی، کے کے آر میں واپسی

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    ریان ٹین ڈوشیٹ نے انگلینڈ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے بعد بھارتی مردوں کی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ کوچنگ کردار میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کے ساتھ دوبارہ منسلک ہوں گے۔

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