Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    خطرناک وائرس امریکی کی 9 ریاستوں تک پھیل گیا، ہزاروں متاثر

    By

    امریکا میں آنتوں کے خطرناک انفیکشن سائیکلوسپوریاسس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ غیرملکی میڈیا کے مطابق مختلف ریاستوں میں ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ صرف مشی گن میں متاثرہ افراد کی تعداد 8,100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت حکام نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔

    Keep Reading