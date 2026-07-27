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    ڈوبنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد خیبرپختونخوا میں سیاحتی کشتیوں کی جانچ کا آغاز

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    کشتی حادثات میں اضافے کے بعد اپر سوات کی ضلعی انتظامیہ نے سیاحتی مقامات پر چلنے والی کشتیوں کی جامع جانچ مہم شروع کر دی ہے تاکہ حفاظتی معیار کو یقینی بنایا جا سکے اور سیاحوں کی حفاظت کو بہتر بنایا جا سکے۔

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