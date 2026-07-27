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    گلگت بلتستان میں اچانک سیلاب، متعدد علاقوں کے زمینی رابطے منقطع

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    پاکستان محکمہ موسمیات نے اگست کے پہلے ہفتے کے دوران گلگت بلتستان اور خیبرپختونخوا میں گلیشیئر جھیل پھٹنے (GLOF) کے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ حکام اور شہریوں کو محتاط رہنے اور حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

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