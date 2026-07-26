تیل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا خدشہ

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، اور بڑھتی ہوئی طلب، سپلائی خدشات، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور توانائی پالیسیوں میں تبدیلیوں کے باعث قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ سکتی ہیں۔
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