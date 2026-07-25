بھارتی وزیرِ تعلیم نے استعفیٰ دے دیا

بھارت کے مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمندر پردھان نے طالب علموں کے بڑھتے ہوئے ملک گیر احتجاج اور دباؤ کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیرِ اعظم نریندر مودی کو بھیج دیا ہے۔
استعفے کی بنیادی وجہ
پیپر لیک اسکینڈل: گزشتہ چند ہفتوں سے بھارت کے اہم مسابقتی امتحان (NEET-UG) کے پرچے لیک ہونے اور امتحانات میں بے ضابطگیوں پر ملک بھر کے طلبہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔
کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کا احتجاج: سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی اور ایک سیاسی طاقت بننے والی طلبہ کی تحریک ‘کاکروچ جنتا پارٹی’ (CJP) نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر مسلسل دھرنا دے رکھا تھا۔
ملک گیر مظاہرے: نئی دہلی میں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں جس میں پولیس اہلکاروں سمیت 180 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔