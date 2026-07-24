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    برطانیہ ایران کی دھمکیوں کے پیشِ نظر اپنے دفاع کے لیے تیار

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    امریکہ نے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں، جبکہ برطانیہ ممکنہ جوابی کارروائی کے خدشے کے پیشِ نظر تیاریاں کر رہا ہے۔ خطے میں فوجی نقل و حرکت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔

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