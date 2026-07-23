Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یورپی معیار کا پہلا طیارہ مرمت مرکز قائم کیا جائے گا۔

    By

    پاکستان میں پہلی بار یورپی ایوی ایشن سیفٹی ایجنسی (EASA) کے معیار کے مطابق طیاروں کی مینٹیننس، مرمت اور اوورہال (MRO) کی جدید سہولت قائم کی جا رہی ہے۔ یہ جدید مرکز مقامی سطح پر طیاروں کی دیکھ بھال کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، بیرونِ ملک مرمت پر انحصار کم کرے گا اور ملک کے ہوا بازی کے شعبے کو مزید مضبوط بنائے گا۔

    Keep Reading