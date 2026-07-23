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    امریکی خفیہ فوجی ٹیکنالوجی تک اسرائیل کی رسائی کے حق میں ریپبلکنز کی حمایت

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    بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج اسرائیل کے ساتھ اپنی انتہائی خفیہ فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی سپلائی چینز کو مزید مربوط کرنے کے ایک اہم مرحلے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا بتایا جا رہا ہے۔

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