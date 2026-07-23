ایران۔عراق سرحدی گزرگاہ پر امریکی حملہ، 2 افراد جاں بحق، 11 زخمی
امریکا نے ایران اور عراق کے درمیان واقع شلمچہ سرحدی گزرگاہ کے علاقے میں فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملہ سرحدی ٹرمینل کے قریب کیا گیا، جہاں فوری طور پر امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
صوبہ خوزستان کے حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود شلمچہ بارڈر کراسنگ کھلی رہی اور مسافروں کی آمدورفت معمول کے مطابق جاری رہی۔ حکام نے متاثرہ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے جبکہ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور خطے میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق تازہ حملہ مشرقِ وسطیٰ کی پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔