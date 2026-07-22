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    مسٹر بیسٹ نے دیرینہ دوست تھیا بوئسن سے جزیرے پر منعقدہ شاندار تقریبِ میں شادی کر لی

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    مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اپنی دیرینہ دوست تھیا بوئسن کے ساتھ ایک نجی جزیرے پر سادہ مگر خوبصورت تقریبِ شادی میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس تقریب میں صرف قریبی اہلِ خانہ اور دوستوں نے شرکت کی، جبکہ مداح اس خوشخبری پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔

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