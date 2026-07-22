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    کینیڈین ایئر، لفتھانزا، اطالوی ایئرلائنز اور کیتھے پیسیفک نے دبئی کی پروازیں اگست تک معطل کر دیں۔

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    علاقے میں جاری سیکیورٹی خدشات اور فضائی صورتحال کے پیش نظر کینیڈین ایئر، جرمن ایئرلائن لفتھانزا، اطالوی ایئرلائنز اور کیتھے پیسیفک نے دبئی کے لیے اپنی پروازیں اگست تک معطل رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئرلائنز کا کہنا ہے کہ مسافروں اور عملے کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔

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