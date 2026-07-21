میسی کا ارجنٹائن کی ورلڈ کپ شکست پر جذباتی پیغام
ارجنٹائن کے اسٹار فٹبالر لیونل میسی نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنے مداحوں اور ٹیم کے ساتھیوں کے لیے ایک جذباتی پیغام جاری کیا۔
میسی نے کہا کہ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں بھرپور محنت، اتحاد اور جذبے کا مظاہرہ کیا، تاہم فائنل کا نتیجہ ان کے حق میں نہ آ سکا۔ انہوں نے ارجنٹائن کے کھلاڑیوں، کوچنگ اسٹاف اور شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی حمایت کو سراہا۔
فائنل میں اسپین نے ارجنٹائن کو اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دے کر ورلڈ کپ 2026 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ میسی اور ارجنٹائن کی ٹیم کے لیے یہ ایک مایوس کن لمحہ تھا، کیونکہ وہ ٹائٹل کے دفاع کے لیے میدان میں اترے تھے۔
میسی نے اپنے پیغام میں ٹیم کے حوصلے بلند رکھنے اور مستقبل میں مزید بہتر کارکردگی دکھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کے جذباتی الفاظ پر دنیا بھر میں موجود مداحوں نے ردعمل دیا اور عظیم کھلاڑی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔