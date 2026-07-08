پنجاب میں گندم کی فی من قیمت 4,500 سے 4,800 روپے ہے، جبکہ خیبر پختونخوا (کے پی کے) میں فی من قیمت 5,000 روپے ہے

پنجاب میں گندم کی فی من قیمت 4,500 سے 4,800 روپے، خیبرپختونخوا میں 5,000 روپے تک پہنچ گئی
ملک بھر میں گندم کی اوپن مارکیٹ قیمتوں میں نمایاں فرق دیکھا جا رہا ہے۔ تازہ مارکیٹ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کی مختلف منڈیوں میں گندم کی فی 40 کلو (من) قیمت تقریباً 4,500 سے 4,800 روپے کے درمیان ہے، جبکہ خیبرپختونخوا کے بعض علاقوں میں یہی قیمت 5,000 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے۔
تاجروں کے مطابق خیبرپختونخوا میں مقامی پیداوار نسبتاً کم ہونے، دیگر صوبوں سے سپلائی پر انحصار اور نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے گندم پنجاب کے مقابلے میں زیادہ مہنگی فروخت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں اچھی پیداوار اور منڈیوں میں نسبتاً بہتر رسد کے باعث قیمتیں قدرے کم ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبوں کے درمیان قیمتوں کے فرق سے آٹے کی قیمتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر گندم کی بین الصوبائی ترسیل اور سپلائی کا نظام بہتر نہ بنایا گیا تو آنے والے دنوں میں بعض علاقوں میں آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
زرعی ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم کی منڈیوں کی مؤثر نگرانی، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور صوبوں کے درمیان بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیمتوں میں غیر ضروری تفاوت کم ہو اور صارفین کو ریلیف مل سکے۔