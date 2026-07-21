امریکا کا مشرقِ وسطیٰ کشیدگی پر عالمی سطح پر احتیاطی انتباہ جاری
واشنگٹن: امریکا کے محکمہ خارجہ نے مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر دنیا بھر میں موجود امریکی شہریوں کے لیے "عالمی احتیاطی انتباہ” (Worldwide Caution) جاری کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے شہریوں کو محتاط رہنے، سیکیورٹی صورتحال پر نظر رکھنے اور ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔
محکمہ خارجہ کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی کے باعث سیکیورٹی ماحول پیچیدہ ہو گیا ہے اور صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ امریکی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سفارت خانوں اور قونصل خانوں کی سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔
انتباہ میں خاص طور پر مشرقِ وسطیٰ کا سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے، ممکنہ پروازوں کی منسوخی، فضائی حدود کی بندش اور سفری مشکلات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔