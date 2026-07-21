امریکا نے شہریوں کو مشرقِ وسطیٰ کا سفر مؤخر کرنے کی ہدایت کر دی
واشنگٹن: امریکا نے مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اپنے شہریوں کو خطے کے سفر پر نظرِ ثانی کرنے اور غیر ضروری دورے مؤخر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ سفری ہدایت میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ خطے میں جاری تنازعات، سکیورٹی خدشات اور ممکنہ خطرات کے باعث مشرقِ وسطیٰ کے مختلف ممالک کا سفر خطرات سے خالی نہیں۔
امریکی حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مقامی سکیورٹی صورتحال پر نظر رکھیں، سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور ہنگامی حالات کے لیے تیار رہیں۔
یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی، فوجی کارروائیوں اور علاقائی تناؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
امریکی سفارتی مشنز نے خطے میں موجود اپنے شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں رابطے کے ذرائع فعال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔