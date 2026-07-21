ٹرمپ نے کینیڈا کی بعض اشیا پر 50 فیصد امریکی ٹیرف عائد کر دیا
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی بعض اشیا پر 50 فیصد تک نئے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔
امریکی حکام کے مطابق نئے محصولات مخصوص کینیڈین مصنوعات پر لاگو ہوں گے، جبکہ واشنگٹن کا مؤقف ہے کہ یہ اقدام امریکی صنعتوں کے تحفظ اور تجارتی توازن بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے تجارتی پالیسیوں میں سخت اقدامات جاری رکھے گا۔
دوسری جانب کینیڈین حکام نے امریکی فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے کاروباری شعبوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔