غزہ میں اسرائیلی حملے میں تین بچوں سمیت پانچ فلسطینی جاں بحق
غزہ: غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں پانچ فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جن میں تین بچے بھی شامل ہیں۔
فلسطینی حکام کے مطابق حملہ غزہ کے ایک علاقے میں کیا گیا، جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں کمسن بچوں کی موجودگی پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ میں شہری آبادی کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ امدادی اور طبی سہولیات پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسے حملوں کو سکیورٹی آپریشنز کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ فلسطینی حکام اور عالمی تنظیمیں شہریوں کے تحفظ اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔