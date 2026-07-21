ایم ایس ایف کا اسرائیل سے زیرِ حراست فلسطینی طبی عملے کی رہائی کا مطالبہ
غزہ: عالمی طبی امدادی تنظیم Médecins Sans Frontières (MSF) نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زیرِ حراست فلسطینی طبی کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرے۔
ایم ایس ایف کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے دوران متعدد فلسطینی طبی اہلکار گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملہ شامل ہے۔ تنظیم نے کہا کہ طبی کارکنوں کو اپنا انسانی فریضہ انجام دینے کی اجازت دی جانی چاہیے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
ایم ایس ایف نے خبردار کیا کہ طبی عملے کی گرفتاریوں اور اسپتالوں پر دباؤ سے غزہ کے پہلے ہی بحران زدہ صحت کے نظام کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔
تنظیم نے اسرائیلی حکام پر زور دیا کہ زیرِ حراست افراد کے حقوق کا احترام کیا جائے، انہیں قانونی سہولیات فراہم کی جائیں اور انسانی بنیادوں پر فوری اقدامات کیے جائیں۔